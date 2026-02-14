“Balla coi lupi”, su Rai3 il film di Kevin Costner

Su Rai3 sabato 14 febbraio 2026 in prima serata va in onda il film diretto e interpretato da Kevin Costner “Balla coi lupi”, in versione restaurata.
Balla coi lupi – La trama
Il film racconta la storia del tenente John Dunbar, ufficiale nordista che, durante la Guerra di Secessione, viene assegnato a un avamposto isolato ai margini della frontiera americana.
Qui, immerso in una natura sconfinata e silenziosa, entra in contatto con una tribù Sioux Lakota.
Quello che nasce è un incontro tra mondi lontani, destinato a trasformarsi in un legame profondo fatto di rispetto, ascolto e condivisione.
Nel cast Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant.