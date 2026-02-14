HomeTelevisione“Balla coi lupi”, su Rai3 il film di Kevin Costner
“Balla coi lupi”, su Rai3 il film di Kevin Costner

Redazione
Balla coi lupi

Su Rai3 sabato 14 febbraio 2026 in prima serata va in onda il film diretto e interpretato da Kevin CostnerBalla coi lupi”, in versione restaurata.

Balla coi lupi – La trama

Il film racconta la storia del tenente John Dunbar, ufficiale nordista che, durante la Guerra di Secessione, viene assegnato a un avamposto isolato ai margini della frontiera americana.
Qui, immerso in una natura sconfinata e silenziosa, entra in contatto con una tribù Sioux Lakota.

Quello che nasce è un incontro tra mondi lontani, destinato a trasformarsi in un legame profondo fatto di rispetto, ascolto e condivisione.

Nel cast Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant.

