“Black Box – La scatola nera”, film su Rai4

Su Rai4 sabato 14 febbraio 2026 alle ore 21.19 va in onda il film di Yann Gozlan dal titolo “Black Box – La scatola nera”.
Black Box – La scatola nera – La trama
Un aereo con rotta Dubai-Parigi si schianta sulle Alpi dell’Alta Savoia. Non sembra esserci una causa certa per l’incidente che ha causato più di 300 vittime. Per questo viene chiamato Matthieu Vasseur, un giovane e talentuoso analista della BEA che dovrà esaminare la scatola nera dell’aereo.
Mathieu valuta tutte le ipotesi, anche quelle più scomode, in una ricerca ossessiva e pericolosa della verità che minaccerà ben più della sua carriera.
Nel cast Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier, Sébastien Pouderoux, Olivier Rabourdin, Guillaume Marquet, Mehdi Djaadi, Anne Azoulay.