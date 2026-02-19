“Buon compleanno Massimo”, documentario su Massimo Troisi – Rai5

In occasione dell’anniversario della nascita dell’indimenticabile Massimo Troisi, su Rai5 giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 21.23 va in onda il film documentario di Marco Spagnoli dal titolo “Buon compleanno Massimo”.

La vita, il lavoro, il genio e lo sguardo di Massimo Troisi attraverso testimonianze coinvolgenti, che ripercorrono i momenti più importanti della sua esistenza e della sua carriera.

Il grande attore viene ricordato dai suoi familiari, dagli amici, dai collaboratori e da chi ha avuto modo di conoscerlo nei tanti aspetti della sua personalità.

Un viaggio alla scoperta di un artista e di un uomo straordinario, profondo, dalla grande ironia e umanità.