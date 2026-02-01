HomeTelevisione"Cuori 3" - Al via la serie tv su Rai1
“Cuori 3” – Al via la serie tv su Rai1

Cuori, Pilar Fogliati e Matteo Martari

Su Rai1 domenica 1 febbraio 2026 in prima serata al via la terza stagione della serie tv “Cuori“, con Matteo Martari e Pilar Fogliati.
La regia è di Riccardo Donna.

Cuori – Trama dei primi due episodi

Episodio 1
Torino, primi anni ’70 – Tutto il reparto delle Molinette è pronto per il grande evento: il matrimonio di Virginia.
Alberto e Delia sono ormai coniugi. Ferruccio, Serenella e la piccola Anna sono una solida famiglia; Luisa e l’ingegner Riccardo Tosi sempre più innamorati.

L’ospedale ha ritrovato un equilibrio dopo la scomparsa di Cesare Corvara. A rompere questa quotidianità è l’arrivo a sorpresa del nuovo primario, Luciano La Rosa, che inizia ad apportare cambiamenti, tra cui il licenziamento di Suor Fiorenza e l’istituzione del concorso per scegliere una nuova caposala. Alle Molinette c’è anche suo figlio. Non un medico, un giovane paziente, Bruno, costretto nel polmone d’acciaio.

A una festa, Delia fa la conoscenza del noto sensitivo Gregorio Fois, che per una coincidenza verrà ricoverato e operato d’urgenza l’indomani. E proprio mentre Alberto sta per uscire dall’ospedale e raggiungere Delia in chiesa, una ragazza viene portata in barella in fin di vita. Si tratta di Irma, una cantante che Alberto sembra conoscere molto bene.

Episodio 2
Al risveglio, Irma non trova Alberto, che evita di incontrarla.
Di fronte al peggioramento delle condizioni di suo figlio, Luciano incarica Alberto di trovare un medico che si occupi di Bruno. Alberto affida l’incarico a Fausto…

Il cast

Nel cast Matteo Martari, Pilar Fogliati, Fausto Maria Sciarappa, Carolina Sala, Marco Bonini, Neva Leoni, Bianca Panconi, Carmine Buschini, Nicolò Pasetti, Giorgia Salari, Giulio Scarpati, Benedetta Cimatti, Raffaella Antinucci, Christian Burruano, Edoardo Carbonara, Piero Cardano, Sara D’amario, Francesca Lozito, Matteo Sintucci, Zoe Tavarelli.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, "Arte in luce" XI edizione

