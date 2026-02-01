“Domenica In” – 1 febbraio – Gli ospiti – Rai1

Su Rai1 domenica 1 febbraio 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.
Gli ospiti
Christian De Sica e Lillo Petrolo presenteranno il loro nuovo film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, una divertente commedia, diretta da Eros Puglielli, in uscita nelle sale il 5 febbraio 2026.
Lino Guanciale racconterà la nuova miniserie “L’invisibile”, diretta da Michele Soavi, in onda su Rai1 il 3 e 4 febbraio 2026 in prima serata.
Nicola Di Bari e il tenore Vittorio Grigolo si esibiranno con il brano “De vez en cuando”, uscito nella ricorrenza della nascita di Diego Armando Maradona, e a cinque anni dalla sua scomparsa, per ricordare il grande campione.
Non mancherà uno spazio dedicato al Festival di Sanremo, con le performance di Marco Carta, Scialpi, Pierdavide Carone, Francesca Alotta, Paolo Mengoli, Michele, Bobby Solo.
Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Francesco Giorgino, Giovanni Terzi e Maria Rita Parsi.
Teo Mammucari condurrà il gioco “La cassaforte di Domenica In”, mentre Enzo Miccio parlerà di Carlo d’Inghilterra.