“Domenica In” – 22 febbraio – Gli ospiti di Mara Venier

Mara Venier conduce Domenica In

Su Rai1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 22 febbraio 2026 alle ore 14.00 va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Gli ospiti

Il cantautore Cristiano De André si esibirà con alcuni dei brani più amati del repertorio del padre Fabrizio e annuncerà le nuove date del tour “De André canta De André Best of Tour 2026”.
Con lui anche la figlia Alice De André, attrice e presentatrice, che parlerà del suo spettacolo “Alice (non canta) De André”.

Giusy Ferreri presenterà il suo nuovo singolo “Musica Classica”.

Erica Didone, madre di Achille Barosi, una delle giovani vittime italiane della tragedia di Crans-Montana, ricorderà il figlio e gli altri ragazzi deceduti nell’incendio.

Mara Venier intervisterà l’atleta paralimpico Manuel Bortuzzo.

Per lo spazio dedicato all’attualità Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana con Candida Morvillo, Maria Corbi e, in collegamento, con Antonio Caprarica.

Il direttore di “Vanity Fair,” Simone Marchetti, presenterà il nuovo numero del settimanale dedicato ai cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026.

Dal Teatro Ariston di Sanremo, Enzo Miccio sarà inviato speciale per condividere anticipazioni e curiosità della 76ª edizione della kermesse.

Teo Mammucari sarà protagonista del gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.

