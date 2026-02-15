“Domenica In” – Ospiti – 15 febbraio

Su Rai1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 15 febbraio 2026 alle ore 14.00 va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.
Gli ospiti
In collegamento, Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, si soffermerà su anticipazioni e retroscena della kermesse.
Nek, in partenza per il suo tour europeo, ripercorrerà carriera e vita privata, e regalerà al pubblico una performance con alcuni dei suoi successi più amati.
Anna Ferzetti presenterà “Domani interrogo”, il nuovo film di Umberto Carteni in uscita il 19 febbraio 2026.
Patrizia Baldi, moglie di Claudio Villa, insieme alle figlie Andrea Celeste e Aurora, ricorderà gli anni felici accanto all’indimenticabile “Reuccio”, nel centenario della sua nascita.
I genitori Amerigo e Laura Lucchin ricorderanno Sammy Basso, scomparso prematuramente nel 2024, e presenteranno il libro “Sammy, una vita da abbracciare”.
Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Antonio Caprarica e Giovanni Terzi.
Enzo Miccio racconterà la storia d’amore tra Liz Taylor e Richard Burton.
Teo Mammucari sarà protagonista del gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.