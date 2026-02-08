“Domenica In” – Ospiti – 8 febbraio

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 8 febbraio 2026 alle ore 14.00 va in onda su Rai1 una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.
Gli ospiti
Rocío Muñoz Morales, intervistata da Mara Venier, si racconterà, tra carriera e vita privata.
Antonio Albanese e Giuseppe Battiston interverranno per presentare il film “Lavoreremo da grandi”, diretto dallo stesso Albanese, nelle sale dal 5 febbraio 2026.
Mika, in collegamento da Rouen in Francia, annuncerà le nuove date del suo tour europeo che farà tappa anche in Italia.
I Tiromancino si esibiranno con il brano “Gennaio 2016”, che ha anticipato l’uscita del nuovo album “Quando meno me lo aspetto”.
Non mancherà uno spazio dedicato al Festival di Sanremo, con le performance di Marco Carta, Formula 3, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Gian Pieretti, Tiziana Rivale, Valerio Scanu.
Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Ilaria Grillini, Luca Bianchini e Antonio Caprarica.
Enzo Miccio racconterà la storia d’ amore tra Ranieri di Monaco e Grace Kelly, che con il loro matrimonio hanno fatto sognare una generazione intera.
Teo Mammucari sarà protagonista del gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.