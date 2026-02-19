HomeTelevisioneDon Matteo 15 - 19 febbraio - Trama
Don Matteo 15 – 19 febbraio – Trama

Su Rai1 giovedì 19 febbraio 2026 in prima serata va in onda il settimo episodio della quindicesima stagione della serie tv “Don Matteo” dal titolo “La squadra“.

Don Matteo – La squadra – La trama

Il famoso chef Alessandro Borghese fa tappa a Spoleto per una puntata del suo programma televisivo “Cucinare con Amore”. Sono in molti a voler partecipare alla trasmissione e tra questi anche Natalina e il Maresciallo Cecchini, i quali, pur di raggiungere lo scopo non rinunciano a dire qualche piccola bugia.

Inoltre, Nino, al fine di aiutarli a ritrovarsi, iscrive al programma anche il Capitano Diego Tommasi e Giulia Mezzanotte, sorella di Don Massimo.
Ma Mathias continuando ad incoraggiare Giulia a coltivare il suo talento nel campo della moda, alimenta le insicurezze di Diego.

Nel cast Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea, Nathalie Guetta, Federica Sabatini, Irene Giancontieri, Fiamma Parente, Edoardo Miulli.

