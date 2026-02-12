Don Matteo 15 – Sesto episodio – Rai1

Ha per titolo “Il bagatto” il sesto episodio della quindicesima stagione di “Don Matteo“, la serie tv molto amata dal pubblico.

La puntata va in onda giovedì 12 febbraio 2026 in prima serata su Rai1.

Don Matteo – Il bagatto – La trama

Il Maresciallo Cecchini scopre che la moglie Elisa, per salvare il loro matrimonio, si rivolge a una maga. Ma il maresciallo, che è del tutto ignaro del momento di crisi che sta vivendo il loro rapporto, cerca di porre riparo alla situazione.

Intanto anche Giulia e il Capitano, Diego, stanno attraversando un periodo difficile. Giulia, infatti, è molto presa dalle nuove prospettive di lavoro nel settore della moda, ma Diego fa fatica a comprenderla.

Nel cast Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea, Nathalie Guetta, Federica Sabatini, Irene Giancontieri, Fiamma Parente, Edoardo Miulli.