Don Matteo 15 – Sesto episodio – Rai Premium

Su Rai Premium sabato 14 febbraio 2026 alle ore 21.20 viene proposto il sesto episodio della quindicesima stagione della serie tv “Don Matteo” dal titolo “Il bagatto“.

Don Matteo – Il bagatto – La trama

Il Maresciallo Cecchini scopre che la moglie Elisa, per salvare il loro matrimonio, si rivolge a una maga. Ma il maresciallo, che è del tutto ignaro del momento di crisi che sta vivendo il loro rapporto, cerca di porre riparo alla situazione.

Intanto anche Giulia e il Capitano, Diego, stanno attraversando un periodo difficile. Giulia, infatti, è molto presa dalle nuove prospettive di lavoro nel settore della moda, ma Diego fa fatica a comprenderla.

Nel cast Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea, Nathalie Guetta, Federica Sabatini, Irene Giancontieri, Fiamma Parente, Edoardo Miulli.