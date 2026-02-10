“Elyas”, film su Rai4

Su Rai4 martedì 10 febbraio 2026 alle ore 21.22 va in onda il film di Florent-Emilio Siri dal titolo “Elyas“, con Roschdy Zem.
Elyas – La trama
Elyas è un ex soldato che vive ai margini della società, uomo segnato da traumi mai risolti.
Quando accetterà il lavoro di guardia del corpo di Amina e di sua figlia Nour, arrivate dal Medio Oriente per trascorrere le vacanze, si ritroverà coinvolto in una faida all’interno della criminalità organizzata, tra vendette e segreti pericolosi.
Nel cast Roschdy Zem, Laëtitia Eïdo, Jeanne Michel, Dimitri Storoge, Sherwan Haji.