“Era ora”, film con Edoardo Leo – La trama e il cast

Era ora

Su Rai2 domenica 22 febbraio 2026 alle ore 21.00 va in onda il film di Alessandro Aronadio dal titolo “Era ora”, con Edoardo Leo e Barbara Ronchi.

Era ora – La trama

Dante (Edoardo Leo) non ha un buon rapporto con il tempo: è costantemente in ritardo, fa fatica a gestire i suoi impegni e a dare il giusto spazio ai suoi affetti più cari, in particolare alla sua fidanzata Alice (Barbara Ronchi).

Ma un giorno accade qualcosa di straordinario che lo metterà alla prova: dopo aver festeggiato il suo quarantesimo compleanno, il mattino seguente si risveglia esattamente un anno dopo, e così avviene nei giorni successivi.

Questi continui sbalzi gli faranno capire come gestire al meglio il suo tempo e quali sono le cose che davvero contano nella sua vita?

Nel cast Edoardo Leo, Barbara Ronchi, Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Raz Degan, Massimo Vertmüller, Stella Trotta, Sofia Piacentini, Nina e Noa Bianchini Zoni, Andrea Purgatori.

