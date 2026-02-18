“Fabrizio De Andrè – Principe libero”, film su Rai1

Su Rai1 mercoledì 18 febbraio 2026 in prima serata va in onda il film di Luca Facchini dal titolo “Fabrizio De Andrè. Principe libero“, con Luca Marinelli nel ruolo del cantautore genovese.

Fabrizio De André. Principe Libero mette in scena la storia di un’icona della musica italiana, di un poeta e cantore attento al sociale e agli ultimi.

Il biopic narra l’umana avventura del suo protagonista: dall’infanzia ai capolavori della maturità, passando attraverso il racconto degli anni di Genova, del rapporto con la famiglia e dell’apprendistato formativo svolto nei caruggi della città, contornato da amici come Paolo Villaggio (sarà l’attore genovese a coniare per De André il soprannome Faber) e Luigi Tenco.

Seguono i primi successi, le prime esibizioni dal vivo, l’incontro con Dori Ghezzi, la vita in Sardegna fino alle drammatiche pagine del rapimento e al successivo ritorno sulle scene.

Insieme a Luca Marinelli, nel cast Valentina Bellé, Elena Radonicich, Davide Iacopini, Gianluca Gobbi, Matteo Martari, e con la partecipazione straordinaria di Ennio Fantastichini.