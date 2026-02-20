Film “Cattiverie a domicilio”- Trama e cast

Su Rai3 venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 21.25 va in onda il film di Thea Sharrock dal titolo “Cattiverie a domicilio“.

Cattiverie a domicilio – La trama

Il film è ambientato nell’Inghilterra degli anni Venti, in una piccola città sul mare.

La signorina Edith Swan, che non si è mai sposata e vive con i suoi genitori, comincia a ricevere delle lettere anonime dal contenuto osceno e offensivo.

I sospetti ricadono sulla sua vicina di casa, Rose Gooding, che ha perso il marito in guerra e vive con la figlia e il fidanzato.

La donna viene accusata del reato. Ma Gladys Moss, agente di polizia della stazione locale, non è per niente convinta che la colpevole sia Rose, e decide di indagare.

Nel cast Olivia Colman, Jessie Buckley, Anjana Vasan, Timothy Spall, Malachi Kirby.