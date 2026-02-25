“Franco Battiato. Il lungo viaggio”, su Rai1 il film con Dario Aita

Su Rai1 e RaiPlay domenica 1 marzo 2026 in prima serata il film di Renato De Maria dal titolo “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, dedicato al grande artista siciliano, interpretato da Dario Aita.

Franco Battiato. Il lungo viaggio – La trama

Il film segue il giovane Battiato dalla Sicilia al suo arrivo a Milano, esplorando i momenti cruciali del suo percorso artistico e spirituale, fino al ritorno nell’amata terra d’origine.

Al centro della narrazione anche l’evoluzione del suo talento musicale e alcuni degli incontri significativi che hanno segnato la sua carriera e il suo cammino umano, tra cui quelli con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, amico e coautore di molti dei brani più iconici del repertorio di Battiato.

Nel cast, accanto a Dario Aita, Elena Radonicich, Simona Malato, Ermes Frattini, Martina Bonan, Nicole Petrelli, Giulio Forges Davanzati, Cisky Capizzi, Francesco Giulio Cerilli, Anna Castiglia, Joan Thiele.