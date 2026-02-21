HomeTelevisione“Guerrieri - La regola dell’equilibrio”, la nuova fiction con Alessandro Gassmann
“Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, la nuova fiction con Alessandro Gassmann

Guerrieri - La regola dell’equilibrio

Alessandro Gassmann è il protagonista della nuova fiction “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, in onda da lunedì 9 marzo 2026 in prima serata su Rai1.
La regia è di Gianluca Maria Tavarelli.

La serie tv in 4 puntate è liberamente tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio “Ragionevoli dubbi”, “Le perfezioni provvisorie”, “La regola dell’equilibrio”.

Guido Guerrieri è un avvocato di successo, brillante e profondamente inquieto. Affronta ogni caso come una questione personale, mettendo sempre in discussione regole e certezze. L’empatia è la sua forza, ma anche la sua principale fragilità.

Appassionato di boxe, Guerrieri è un uomo nostalgico dell’amore perduto per la moglie Sara, dalla quale si sta separando.

In una Bari inedita e spesso notturna, l’avvocato Guerrieri affronta con acume, sensibilità e abilità dialettiche i casi che sono oggetto delle sue difese dibattimentali: un cliente che emerge come un fantasma dal suo passato, la misteriosa sparizione di una giovane, l’omicidio di una ricercatrice biologa e la vicenda di un vecchio amico, il giudice Larocca, stimato magistrato accusato di corruzione.

Ad affiancarlo in queste sfide ci sono il fidato e abile ispettore di Polizia Carmelo Tancredi, interpretato da Michele Venitucci; Annapaola (Ivana Lotito), ex giornalista di cronaca nera, ora audace investigatrice privata; Consuelo (Lea Gavino), brava praticante dello studio Guerrieri; il nuovo stagista Toni (Michele Ragno), distratto patologico ma imprevedibile e geniale.

