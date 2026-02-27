HomeTelevisione"Hugo Cabret", film su Rai Movie - Trama e cast
"Hugo Cabret", film su Rai Movie – Trama e cast

Su Rai Movie venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 23.30 va in onda il film di Martin Scorsese dal titolo Hugo Cabret, tratto dal libro “La straordinaria invenzione di Hugo Cabret” di Brian Selznick.

Hugo Cabret – La trama

Parigi, inizio anni 30. Il dodicenne Hugo vive nella stazione di Montparnasse dove, all’insaputa di tutti, ha sostituito lo zio nel ruolo di tecnico orologiaio. Il suo vero scopo, però, è quello di aggiustare un automa al quale aveva iniziato a lavorare insieme al padre, orologiaio di professione, morto durante un incendio.

Hugo, pur di sistemarlo, ruba dei pezzi ad alcuni giocattoli dal negozio dell’anziano giocattolaio della stazione ma viene colto in flagrante e costretto a lavorare per riparare al suo danno.

L’incontro con il giocattolaio e la sua figlia adottiva lo risucchierà in una magica e misteriosa avventura che cambierà per sempre la sua vita.

Il cast

Nel cast Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, Ray Winstone, Emily Mortimer, Jude Law, Johnny Depp, Michael Pitt, Christopher Lee, Michael Stuhlbarg, Helen McCrory, Richard Griffiths, Frances de la Tour, Angus Barnett, Gulliver McGrath, Edmund Kingsley, Eric Moreau, Mihai Arsene, Emil Lager, Shaun Aylward.

Leggi la recensione del film.

TELEVISIONE

LIBRI

