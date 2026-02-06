HomeMusica"I Capuleti e i Montecchi" di Bellini su Rai5
“I Capuleti e i Montecchi” di Bellini su Rai5

Rai Cultura sabato 7 febbraio 2026 alle ore 7.49 su Rai5 propone “I Capuleti e i Montecchi“, tragedia lirica in due atti di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani.

Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania, nell’ambito del “Bellini International Context”, promosso e organizzato dalla Regione Siciliana.

Sul podio il Maestro Fabrizio Maria Carminati.
La regia, le scene e i costumi sono di Gianluca Falaschi.

I Capuleti e i Montecchi – Personaggi e interpreti

Giulietta: Ruth Iniesta;
Romeo: Chiara Amarù;
Tebaldo: Marco Ciaponi;
Lorenzo: Guido Loconsolo;
Capellio: Antonio Di Matteo.

Orchestra e Coro del Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania.
Maestro del Coro Luigi Petrozziello.

La regia televisiva è di Barbara Napolitano.

