“I Capuleti e i Montecchi” di Bellini su Rai5

Rai Cultura sabato 7 febbraio 2026 alle ore 7.49 su Rai5 propone “I Capuleti e i Montecchi“, tragedia lirica in due atti di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani.
Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania, nell’ambito del “Bellini International Context”, promosso e organizzato dalla Regione Siciliana.
Sul podio il Maestro Fabrizio Maria Carminati.
La regia, le scene e i costumi sono di Gianluca Falaschi.
I Capuleti e i Montecchi – Personaggi e interpreti
Giulietta: Ruth Iniesta;
Romeo: Chiara Amarù;
Tebaldo: Marco Ciaponi;
Lorenzo: Guido Loconsolo;
Capellio: Antonio Di Matteo.
Orchestra e Coro del Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania.
Maestro del Coro Luigi Petrozziello.
La regia televisiva è di Barbara Napolitano.