I “Carmina Burana” di Carl Orff su Rai5

Per il tradizionale Concerto di Carnevale, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai ha eseguito i Carmina Burana di Carl Orff.
Il concerto, tenutosi presso l’Auditorium Rai di Torino, viene proposto su Rai5 giovedì 19 febbraio alle ore 22.58, con un’introduzione di Gloria Campaner.
Sul podio il Maestro John Axelrod, attuale Direttore principale della Bucharest Symphony Orchestra.
Sul palco il soprano Valentina Farcas, il tenore Sunnyboy Dladla, il baritono Alessandro Luongo, il Coro Sinfonico di Milano, diretto da Massimo Fiocchi Malaspina, e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, istruito da Claudio Fenoglio.
I Carmina Burana di Orff furono presentati per la prima volta nel 1937 a Francoforte sul Meno. In Italia arrivarono per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano nel 1942.