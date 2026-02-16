HomeTelevisione“I tre moschettieri - D'Artagnan”, film su Cielo
“I tre moschettieri – D’Artagnan”, film su Cielo

Redazione
di Redazione
I tre moschettieri - D'Artagnan

Su Cielo lunedì 16 febbraio 2026 in prima serata va in onda il film di Martin Bourboulon dal titolo “I tre moschettieri – D’Artagnan”.

I tre moschettieri – D’Artagnan – La trama

D’Artagnan, giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento. Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia.

Alleandosi con Athos, Porthos e Aramis, tre Moschettieri del Re, D’Artagnan affronterà le macchinazioni del Cardinale Richelieu. Ma, innamorandosi di Constance, la confidente della Regina, si metterà in serio pericolo guadagnandosi l’inimicizia di Milady.

Nel cast François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green, Louis Garrel, Vicky Krieps.

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

