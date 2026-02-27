Il Commissario Ricciardi 3 – La trama della terza puntata – Rai Premium

Rai Premium, venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 21.20, propone l’episodio dal titolo “Il purgatorio dell’angelo“ della terza stagione della serie televisiva “Il Commissario Ricciardi”.

Nel ruolo del protagonista Lino Guanciale.

La regia è di Gianpaolo Tescari.

Il Commissario Ricciardi – Il purgatorio dell’angelo – La trama

Il gesuita Padre Angelo viene ritrovato morto in riva al mare, colpito alla testa. Chi può aver ucciso un uomo tanto amato, che curava le anime, insegnava la fede e confessava i fedeli con tanta dedizione?

Le indagini del Commissario Ricciardi si muovono verso i legami di Padre Angelo con alcune influenti famiglie della città.

Chiudere il caso è più urgente del solito: bisogna che Ricciardi si liberi in fretta perché il matrimonio con Enrica è alle porte.

Nel cast Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Adriano Falivene, Marco Palvetti.