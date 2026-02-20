Il Commissario Ricciardi 3 – La trama della seconda puntata – Rai Premium

Rai Premium, venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 21.20, propone l’episodio dal titolo “I vivi e i morti“ della terza stagione della serie televisiva “Il Commissario Ricciardi”.
Nel ruolo del protagonista Lino Guanciale.
La regia è di Gianpaolo Tescari.
Il Commissario Ricciardi – I vivi e i morti – La trama
Un orribile delitto sconvolge la città: un farmacista viene trovato ucciso con un punteruolo nel cranio e gli occhi coperti da una benda nera.
L’indagine di Ricciardi si complica quando altri omicidi si susseguono con lo stesso modus operandi.
Che collegamento c’è fra le vittime e cosa rende questa indagine così caratteristica?
Ricciardi dovrà scoprirlo, mentre nel privato, l’amore per Enrica lo mette di fronte alla necessità di confessarle la sua maledizione.
Il cast
Nel cast Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Adriano Falivene, Marco Palvetti.