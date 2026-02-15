Il teatro di Vincenzo Salemme su Rai5 con la commedia “Sogni e bisogni” – Trama e cast

Su Rai5 domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15.54 viene proposta la commedia, scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, “Sogni e bisogni“.

Lo spettacolo parte da un presupposto surreale: il distacco di un “attributo” dal corpo del proprio “padrone”.

La commedia è stata rappresentata per la prima volta nel 1995.

Sogni e bisogni – La trama

A Rocco la vita sembra un’enorme salita. Ha una moglie e due figli che non lo amano più.

Ha mille dubbi, mille sogni, mille piccoli bisogni, ma è in arrivo un grosso problema che lo costringerà a rivedere tutte le regole che hanno finora guidato la sua vita grigia.

In un giorno d’estate, mentre tutti sono in vacanza e lui è solo in casa, alle prese con le bollette da pagare, gli appare un signore elegante…

Nel cast, insieme a Vincenzo Salemme, Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Adele Pandolfi, Biancamaria Lelli, Luana Pantaleo.