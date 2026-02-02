HomeTelevisione“John Wick 3 – Parabellum”, film su Rai2
“John Wick 3 – Parabellum”, film su Rai2

John Wick 3 – Parabellum

Su Rai2 lunedì 2 febbraio 2026 alle ore 21.24 va in onda il film di Chad Stahelski dal titolo “John Wick 3 – Parabellum”, il terzo episodio della saga sull’ex sicario, interpretato da Keanu Reeves.

John Wick 3 – Parabellum – La trama

Con una cospicua taglia sulla testa, John Wick è al centro di una caccia all’uomo che coinvolge i più spietati killer del mondo. Allo stesso tempo, l’ex-sicario non gode più della protezione del consesso degli assassini, dopo essere stato scomunicato dall’Alta Tavola per aver violato le regole della sua confraternita.

Solo contro tutti, John Wick dovrà affrontare la prova più pericolosa di tutta la sua vita.

Nel cast Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick, Jason Mantzoukas, Tobias Segal, Anjelica Huston, Ian Mcshane.

