“Kingsman – Il cerchio d’oro”, film su Italia 1 – La trama e il cast

“Kingsman – Il cerchio d’oro” è il titolo del film diretto da Matthew Vaughn in onda su Italia 1 mercoledì 25 febbraio 2026 in prima serata.

Il cantante Elton John ha recitato un piccolo cameo nel film intrepretando se stesso.

Kingsman – Il cerchio d’oro – La trama

Dopo un attacco alla sede centrale dei Kingsman, Eggsy, Merlin e Roxy sono costretti a recarsi negli Stati Uniti e collaborare con l’organizzazione Statesman per salvare il mondo.

La nuova incontrollabile minaccia si chiama Poppy, pericolosissima mente criminale, pronta a tutto pur di avere il mondo nelle sue mani.

Per i Kingsman, però, la collaborazione con nuovi agenti segreti sarà meno semplice del previsto.

Nel cast Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry.