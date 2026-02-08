HomeTelevisione"L'uomo dei ghiacci", film su Rai4
Televisione

“L’uomo dei ghiacci”, film su Rai4

Redazione
di Redazione
L'uomo dei ghiacci

Su Rai4 domenica 8 febbraio 2026 alle ore 21.21 va in onda il film di Jonathan HensleighL’uomo dei ghiacci”, con Liam Neeson.

L’uomo dei ghiacci – La trama

Dopo il crollo di una remota miniera di diamanti nell’estremo nord del Canada, un autista di camion esperto di guida su ghiaccio deve condurre un’impossibile missione di salvataggio.

Lottando contro lo scongelamento delle acque e una violenta tempesta, il protagonista e la sua squadra dovranno salvare dei minatori rimasti intrappolati in una cava per via di un’esplosione.
Qualcuno però è interessato a rendere loro la vita difficile.

Nel cast Liam Neeson, Laurence Fishburne, Amber Midthunder, Marcus Thomas, Benjamin Walker.

