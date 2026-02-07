“La città ideale” – Napoli – Rai3

Su Rai3 sabato 7 febbraio 2026 alle ore 21.25 va in onda l’ultima puntata de “La città ideale”.

Massimiliano Ossini guiderà i telespettatori alla scoperta di Napoli.

Ossini, con Maria Grazia Cucinotta, Lello Arena, Massimiliano Fuksas, Danilo Rea, Massimiliano Gallo, Daniela Ferolla, racconterà come il patrimonio culturale possa diventare una risorsa concreta per il presente e il futuro.

Un momento centrale della puntata sarà dedicato a Massimo Troisi attraverso i ricordi e le testimonianze di Lello Arena e Maria Grazia Cucinotta, per raccontare un artista capace di restituire Napoli al pubblico con ironia, umanità e profondità.

La narrazione sarà accompagnata dalle improvvisazioni jazz di Danilo Rea che attraverseranno la puntata raccontando la città partenopea anche attraverso il pianoforte.