“La Confessione” – 21 febbraio – Gli ospiti – Rai3

Su Rai3 sabato 21 febbraio 2026 alle ore 20.15 nuovo appuntamento con il programma “La Confessione”, condotto da Peter Gomez.

Ospiti della puntata l’attore Alessandro Gassman e il sociologo e scrittore Nando dalla Chiesa.

Gli ospiti

Alessandro Gassman parlerà della sua carriera, prima al fianco del padre Vittorio, mito del cinema italiano, e poi come protagonista di tanti film e fiction di successo e anche come regista di spettacoli teatrali.
La regola dell’equilibrio” è il titolo della nuova serie tv, in programma dal 9 marzo 2026 su Rai1, che lo vedrà protagonista.

Nando dalla Chiesa, attraverso ricordi, racconterà la sua storia e quella di suo padre, il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982.
Autore di numerosi pubblicazioni, il suo nuovo libro ha per titolo “La ragazza di vicolo Pandolfini“.

