“La Confessione” – 14 febbraio – Gli ospiti – Rai3

Su Rai3 sabato 14 febbraio 2025 alle ore 20.15 nuovo appuntamento con il programma “La Confessione”, condotto da Peter Gomez.
Ospiti della puntata gli attori Ascanio Celestini e Lunetta Savino.
Ascanio Celestini parlerà di attualità, ma anche della carriera e del suo teatro civile, che mette al centro i poveri, gli emarginati e gli esclusi.
Lunetta Savino parlerà della sua gavetta nei teatri per poi approdare alla tv con il mitico ruolo di Cettina in “Un medico in famiglia”.
Tanti i riconoscimenti ottenuti dall’attrice, tra i quali due “Nastri d’argento” e un “Nastro d’argento – Grandi Serie”.