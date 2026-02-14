HomeTelevisioneLa finale di “The voice Kids”
La finale di “The voice Kids”

The Voice Kids

Su Rai1 sabato 14 febbraio 2026 in prima serata la finale di “The Voice Kids“, il talent che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, condotto da Antonella Clerici.

Nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Dopo le “Blind Auditions”, le tradizionali audizioni al buio, durante le quali i coach hanno ascoltato i concorrenti senza poterli vedere, e l’appassionante semifinale della scorsa settimana, i coach sono pronti per il gran finale dove si presentano con una squadra composta da quattro concorrenti ciascuna.

Nel corso della serata, dopo un primo giro di esibizioni, ciascun coach dovrà decidere quale giovane talento, tra i quattro della propria squadra, portare avanti per l’ultima e decisiva sfida canora che decreterà il vincitore di “The Voice Kids”.

Qui a decidere non saranno i coach, ma il pubblico in studio dotato di telecomando e, novità della stagione, da una speciale giuria di qualità composta da quattro personalità del mondo della musica e dello spettacolo. Ciascuno di loro avrà un solo voto, che potrà assegnare ad un solo concorrente.

Dalla somma dei voti del pubblico in studio e della giuria di qualità si scoprirà, a fine serata, chi sarà proclamato vincitore della quarta edizione di “The Voice Kids”.

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

