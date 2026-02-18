La finale di “The voice Kids” su Rai Premium

Su Rai Premium mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 21.20 viene proposta la finale di “The Voice Kids“, il talent che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, condotto da Antonella Clerici.

Nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Dopo le “Blind Auditions”, le tradizionali audizioni al buio, durante le quali i coach hanno ascoltato i concorrenti senza poterli vedere, e l’appassionante semifinale, i coach si presentano per il gran finale con una squadra composta da quattro concorrenti ciascuna.

Dopo un primo giro di esibizioni, ciascun coach decide quale giovane talento, tra i quattro della propria squadra, portare avanti per l’ultima e decisiva sfida canora.

Qui a decidere non sono i coach, ma il pubblico in studio dotato di telecomando e, novità della stagione, da una speciale giuria di qualità composta da Nina Zilli, Mara Maionchi, Ema Stokholma, il M° Enrico Melozzi. Ciascuno di loro ha un solo voto da assegnare ad un solo concorrente.

Il titolo di vincitore della quarta edizione di “The Voice Kids” viene così assegnato sommando i voti del pubblico in studio e della giuria di qualità.