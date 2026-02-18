HomeTelevisioneLa finale di “The voice Kids” su Rai Premium
Televisione

La finale di “The voice Kids” su Rai Premium

Redazione
di Redazione
The Voice Kids

Su Rai Premium mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 21.20 viene proposta la finale di “The Voice Kids“, il talent che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, condotto da Antonella Clerici.

Nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Dopo le “Blind Auditions”, le tradizionali audizioni al buio, durante le quali i coach hanno ascoltato i concorrenti senza poterli vedere, e l’appassionante semifinale, i coach si presentano per il gran finale con una squadra composta da quattro concorrenti ciascuna.

Dopo un primo giro di esibizioni, ciascun coach decide quale giovane talento, tra i quattro della propria squadra, portare avanti per l’ultima e decisiva sfida canora.

Qui a decidere non sono i coach, ma il pubblico in studio dotato di telecomando e, novità della stagione, da una speciale giuria di qualità composta da Nina Zilli, Mara Maionchi, Ema Stokholma, il M° Enrico Melozzi. Ciascuno di loro ha un solo voto da assegnare ad un solo concorrente.

Il titolo di vincitore della quarta edizione di “The Voice Kids” viene così assegnato sommando i voti del pubblico in studio e della giuria di qualità.

MOSTRE

Cagliari | “Antonio Ligabue. La grande mostra”

“Antonio Ligabue. La grande mostra”
Read more

“Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo”, mostra a Pisa – Recensione

“Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo”
Read more

A Genova una mostra dedicata alla figura di San Giorgio

"San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova"
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025