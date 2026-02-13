“L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti – Rai5

L’opera “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani, viene proposta da Rai Cultura sabato 14 febbraio 2026 alle ore 8.03 su Rai5.

Lo spettacolo, prodotto dal Palau de les Arts Reina Sofia di Valencia e dal Teatro Real di Madrid, è proposto nell’allestimento firmato da Damiano Michieletto e andato in scena al Macerata Opera Festival nel 2018.

Sul podio il Maestro Francesco Lanzillotta.

Le scene sono di Paolo Fantin, i costumi di Silvia Aymonino, le luci di Alessandro Carletti.

L’opera, composta da Donizetti nel 1832, è stata rappresentata la prima volta il 12 maggio 1832 alla Cannobiana di Milano.

L’elisir d’amore – Personaggi e interpreti

Adina: Mariangela Sicilia;

Nemorino: John Osborn;

Belcore: Iurii Samoilov;

Dulcamara: Alex Esposito;

Giannetta: Francesca Benitez.

Orchestra Regionale delle Marche e Coro Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini”.

Maestri del Coro Martino Faggiani e Massimo Fiocchi Malaspina.

La regia televisiva è di Francesca Nesler.