“L’eredità – Sfida tra giganti” – Gli ospiti

Su Rai1 due serate con il game show “L’eredità – Sfida tra giganti”.

Il programma, condotto da Marco Liorni e in onda venerdì 20 e sabato 21 febbraio 2026 in prima serata, celebra i vent’anni di una delle trasmissioni più seguite e amate dal pubblico.

I protagonisti della sfida

Sei tra i campioni più volte arrivati alla “ghigliottina” tornano in studio per mettersi nuovamente alla prova, dando vita a uno spettacolo che unisce competizione, intrattenimento e memoria televisiva.

Ecco i protagonisti della “Sfida tra giganti”:

Guido Gagliardi;

Martina Crocchia;

Giacomo Candoni;

Daniele Alesini;

Christian Giordano;

Gabriele Paolini.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti che interverranno durante le due serate:

il 20 febbraio: Francesco Totti, Carlo Verdone, Letizia Arnò, Paolo Vallesi;

il 21 febbraio: Andrea Delogu, Sergio Friscia, Max Tortora, Edoardo Leo.

Come di consueto, accanto a Marco Liorni ci saranno le professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani.