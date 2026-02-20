HomeTelevisione"L’eredità - Sfida tra giganti" - I concorrenti e gli ospiti
"L'eredità – Sfida tra giganti" – I concorrenti e gli ospiti

Marco Liorni, “L’Eredità - Sfida tra Giganti”

Su Rai1 due serate con il game show “L’eredità – Sfida tra giganti”.
Il programma, condotto da Marco Liorni e in onda venerdì 20 e sabato 21 febbraio 2026 in prima serata, celebra i vent’anni di una delle trasmissioni più seguite e amate dal pubblico.

I protagonisti della sfida

Sei tra i campioni più volte arrivati alla “ghigliottina” tornano in studio per mettersi nuovamente alla prova, dando vita a uno spettacolo che unisce competizione, intrattenimento e memoria televisiva.

Ecco i protagonisti della “Sfida tra giganti”:
Guido Gagliardi;
Martina Crocchia;
Giacomo Candoni;
Daniele Alesini;
Christian Giordano;
Gabriele Paolini.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti che interverranno durante le due serate:

il 20 febbraio: Francesco Totti, Carlo Verdone, Letizia Arnò, Paolo Vallesi;

il 21 febbraio: Andrea Delogu, Sergio Friscia, Max Tortora, Edoardo Leo.

Come di consueto, accanto a Marco Liorni ci saranno le professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani.

