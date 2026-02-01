“Mio padre è un sicario”, film su Rai2 – La trama e il cast

Su Rai2 domenica 1 febbraio 2026 alle ore 21.00 va in onda il film di Tim J. Brown dal titolo “Mio padre è un sicario”, con Nicolas Cage.
Mio padre è un sicario – La trama
Ashley e sua figlia Sarah sono finite nel mirino di una potente organizzazione mafiosa di Miami. Per salvarsi volano alle isole Cayman, dal padre di Ashley che trascorre in quel paradiso gli anni della pensione.
Figlia e nipote scoprono che il passato di Matt non è stato poi così tranquillo: ex agente segreto, dovrà rispolverare le sue doti di uomo d’azione.
Nel cast Nicolas Cage, Ashley Greene, Thalia Campbell, Ron Perlman, Jackie Earle Haley, Ernie Hudson.