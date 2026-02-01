HomeTelevisione"Mio padre è un sicario", un film con Nicolas Cage - Rai2
Su Rai2 domenica 1 febbraio 2026 alle ore 21.00 va in onda il film di Tim J. Brown dal titolo “Mio padre è un sicario”, con Nicolas Cage.

Mio padre è un sicario – La trama

Ashley e sua figlia Sarah sono finite nel mirino di una potente organizzazione mafiosa di Miami. Per salvarsi volano alle isole Cayman, dal padre di Ashley che trascorre in quel paradiso gli anni della pensione.

Figlia e nipote scoprono che il passato di Matt non è stato poi così tranquillo: ex agente segreto, dovrà rispolverare le sue doti di uomo d’azione.

Nel cast Nicolas Cage, Ashley Greene, Thalia Campbell, Ron Perlman, Jackie Earle Haley, Ernie Hudson.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

