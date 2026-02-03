“Mission”, film su Rai Movie

Su Rai Movie martedì 3 febbraio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film “Mission“, il capolavoro cinematografico diretto da Roland Joffè.

Una storia intensa di fede, redenzione e conflitto ambientata nel Sud America del XVIII secolo.

Mission – La trama

Rodrigo Mendoza, un ex mercenario e trafficante di schiavi, e il missionario gesuita Padre Gabriel insieme cercano di difendere una comunità di indigeni Guaraní minacciata dall’espansione coloniale e dalle scelte politiche che mettono in pericolo la vita e la libertà di quel popolo.

Un film girato in scenari naturali mozzafiato, reso ancora più emozionante dalla splendida colonna sonora del Maestro Ennio Morricone.

“Mission”, tra i tanti premi, ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes 1986 e il Premio Oscar per la Migliore Fotografia nel 1987.

Nel cast Robert De Niro, Jeremy Irons, Ronald Pickup, Liam Neeson, Aidan Quinn.