HomeTelevisione"One Life", film con Anthony Hopkins - Su Rai1 la storia di...
Televisione

“One Life”, film con Anthony Hopkins – Su Rai1 la storia di Nicholas Winton – Trama e cast

Redazione
di Redazione
One Life

Su Rai1 mercoledì 11 febbraio 2026 in prima serata va in onda il film di James Hawes dal titolo “One Life“, con Anthony Hopkins.

One Life – La trama

La storia vera di Sir Nicholas “Nicky” Winton, un giovane broker londinese, che nel dicembre del 1938 si reca a Praga e trova migliaia di famiglie fuggite dalla Germania e dall’ Austria, in condizioni disperate, con poco o nessun riparo e cibo, e sotto la costante minaccia dell’invasione nazista.

Si rende subito conto che la sua è una corsa contro il tempo, ma capisce immediatamente cosa deve fare: salvare quanti più bambini possibile prima che le frontiere si chiudano definitivamente.

Cinquant’anni dopo, nel 1988, il destino gli riserva un incontro inaspettato. Un programma televisivo della BBC racconta la sua incredibile vicenda, con una sorpresa che lo lascerà senza parole.

Nel cast Anthony Hopkins, Johnny Flynn, Helena Bonham Carter, Lena Olin, Romola Garai, Jonathan Pryce.

MOSTRE

Cagliari | “Antonio Ligabue. La grande mostra”

“Antonio Ligabue. La grande mostra”
Read more

“Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo”, mostra a Pisa – Recensione

“Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo”
Read more

A Genova una mostra dedicata alla figura di San Giorgio

"San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova"
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025