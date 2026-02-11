“One Life”, film con Anthony Hopkins – Su Rai1 la storia di Nicholas Winton – Trama e cast

Su Rai1 mercoledì 11 febbraio 2026 in prima serata va in onda il film di James Hawes dal titolo “One Life“, con Anthony Hopkins.

One Life – La trama

La storia vera di Sir Nicholas “Nicky” Winton, un giovane broker londinese, che nel dicembre del 1938 si reca a Praga e trova migliaia di famiglie fuggite dalla Germania e dall’ Austria, in condizioni disperate, con poco o nessun riparo e cibo, e sotto la costante minaccia dell’invasione nazista.

Si rende subito conto che la sua è una corsa contro il tempo, ma capisce immediatamente cosa deve fare: salvare quanti più bambini possibile prima che le frontiere si chiudano definitivamente.

Cinquant’anni dopo, nel 1988, il destino gli riserva un incontro inaspettato. Un programma televisivo della BBC racconta la sua incredibile vicenda, con una sorpresa che lo lascerà senza parole.

Nel cast Anthony Hopkins, Johnny Flynn, Helena Bonham Carter, Lena Olin, Romola Garai, Jonathan Pryce.