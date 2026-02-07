“Papà scatenato”, film con Robert De Niro – Rai Movie

Su Rai Movie sabato 7 febbraio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Laura Terruso dal titolo “Papà scatenato”, con Robert De Niro.
Papà scatenato – La trama
Sebastian proviene da una famiglia di origini italiane ed è intenzionato a fare la proposta di matrimonio alla fidanzata americana Ellie.
Appresa la notizia, Salvo, il papà di Sebastian emigrato negli Stati Uniti diversi decenni prima, il quale tiene fortemente a rispettare le tradizioni, vuole a tutti i costi incontrare i genitori di Ellie.
Viene così organizzato un weekend, che risulterà insolito.
Nel cast Robert De Niro, Sebastian Maniscalco, Leslie Bibb, Anders Holm, David Rasche, Brett Dier, Kim Cattrall.