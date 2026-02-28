HomeTeatroPirandello, "Sei personaggi in cerca d'autore" - Rai5
TeatroTelevisione

Pirandello, “Sei personaggi in cerca d’autore” – Rai5

Redazione
di Redazione
Luigi Pirandello

Rai Cultura sabato 28 febbraio 2026 alle ore 21.22 su Rai5 propone il capolavoro di Luigi PirandelloSei personaggi in cerca d’autore“, con la regia di Luca De Fusco.

“Sei personaggi in cerca d’autore” – Trama

Una compagnia drammatica sta provando su un palcoscenico l’opera di Pirandello “Il giuoco delle parti”, quando giungono sei Personaggi.

Presentandosi al capocomico e agli attori presenti sul palcoscenico, raccontano di essere stati concepiti da uno scrittore che poi, per mancanza di volontà o per impossibilità, li ha abbandonati.

I Personaggi chiedono, pertanto, al capocomico di diventare egli stesso il nuovo autore che possa permettere al loro dramma di essere messo in scena.

Il cast

In scena Eros Pagni, Angela Pagano, Gaia Aprea, Anita Bartolucci, Gianluca Musiu, Silvia Biancalana, Paolo Serra, Maria Basile Scarpetta, Giacinto Palmarini, Alessandra Pacifico Griffini, Paolo Cresta, Enzo Turrin, Carlo Sciaccaluga, Alessandra Panzavolta.

Le scene e i costumi sono di Marta Crisolini Malatesta; le luci di Gigi Saccomandi; le musiche di Ran Bagno; le installazioni video di Alessandro Papa; i movimenti coreografici di Alessandra Panzavolta.

La regia televisiva è di Marco Odetto.

MOSTRE

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”, mostra alla GAM di Milano

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”
Read more

“Le filatrici” di Luigi Bocca alla Società Economica di Chiavari

Insieme a Per tua dote, Le filatrici è forse il dipinto di ispirazione verista più noto e convincente di Luigi Bocca (Vigevano 1872 –...
Read more

A Genova una mostra dedicata a Pipein Gamba

“Nello studio di Pipein Gamba: immagini di una Genova di fine Ottocento”
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei