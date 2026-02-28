Pirandello, “Sei personaggi in cerca d’autore” – Rai5

Rai Cultura sabato 28 febbraio 2026 alle ore 21.22 su Rai5 propone il capolavoro di Luigi Pirandello “Sei personaggi in cerca d’autore“, con la regia di Luca De Fusco.
“Sei personaggi in cerca d’autore” – Trama
Una compagnia drammatica sta provando su un palcoscenico l’opera di Pirandello “Il giuoco delle parti”, quando giungono sei Personaggi.
Presentandosi al capocomico e agli attori presenti sul palcoscenico, raccontano di essere stati concepiti da uno scrittore che poi, per mancanza di volontà o per impossibilità, li ha abbandonati.
I Personaggi chiedono, pertanto, al capocomico di diventare egli stesso il nuovo autore che possa permettere al loro dramma di essere messo in scena.
Il cast
In scena Eros Pagni, Angela Pagano, Gaia Aprea, Anita Bartolucci, Gianluca Musiu, Silvia Biancalana, Paolo Serra, Maria Basile Scarpetta, Giacinto Palmarini, Alessandra Pacifico Griffini, Paolo Cresta, Enzo Turrin, Carlo Sciaccaluga, Alessandra Panzavolta.
Le scene e i costumi sono di Marta Crisolini Malatesta; le luci di Gigi Saccomandi; le musiche di Ran Bagno; le installazioni video di Alessandro Papa; i movimenti coreografici di Alessandra Panzavolta.
La regia televisiva è di Marco Odetto.