“Quel pomeriggio di un giorno da cani”, film su Rai3

Al Pacino nel film Quel pomeriggio di un giorno da cani

Su Rai3 sabato 21 febbraio 2026 alle ore 21.25 va in onda il film di Sidney Lumet dal titolo “Quel pomeriggio di un giorno da cani”, un classico cinematografico ambientato a New York.

Quel pomeriggio di un giorno da cani – La trama

Sonny e Sal, due rapinatori a dir poco improvvisati, tentano un colpo in una piccola banca di Brooklyn.

Fin da subito le cose si mettono male. Chiusi all’interno della banca e preso in ostaggio il personale, i due chiedono di poter fuggire all’estero con un aereo.

Nel cast Al Pacino, John Cazale, Charles Durning, James Broderick, Penelope Allen, Beulah Garrick.

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

