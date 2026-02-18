HomeTelevisione“Respect”, film su Rai Movie - Trama e cast
“Respect”, film su Rai Movie – Trama e cast

Redazione
di Redazione
Respect

Su Rai Movie mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Liesl Tommy dal titolo “Respect”, dedicato alla musica e alla vita Aretha Franklin.

Respect – La trama

Il film racconta la straordinaria storia di Aretha Franklin, dall’infanzia – quando cantava nel coro gospel della chiesa di suo padre – fino alla celebrità internazionale.

Il racconto parte dal 1952, a Detroit, dove la piccola Aretha vive con le sorelle e il padre, pastore battista. Durante una funzione religiosa, il padre la spinge a cantare in chiesa. È il momento in cui emerge un talento precoce e straordinario.

Da lì il film segue un percorso complesso e spesso doloroso, fino all’ascesa al successo planetario.

Il biopic è stato realizzato nell’anno in cui Aretha Franklin è scomparsa, all’età di 76 anni.

Nel cast Jennifer Hudson, LeRoy McClain, Forest Whitaker, Tate Donovan, Audra McDonald.

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

