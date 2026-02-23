“Rosso volante”, un film dedicato a Eugenio Monti – Rai1

Su Rai1 lunedì 23 febbraio 2026 in prima serata va in onda il film dal titolo “Rosso volante“, dedicato alla figura del grande sciatore e bobbista Eugenio Monti, interpretato da Giorgio Pasotti.

Il film, diretto da Alessandro Angelini, è liberamente ispirato all’opera letteraria “Rosso ghiaccio. Eugenio Monti, dietro la leggenda” di Stefano Rotta.

Rosso volante – La trama

Eugenio Monti, campione di bob, nel 1964 ha 36 anni, ha vinto quasi tutto, ma gli manca l’oro olimpico ed è deciso a conquistarlo ai Giochi Olimpici invernali di Innsbruck.

Monti realizza un tempo eccezionale, ma durante la gara si accorge che il rivale Tony Nash ha perso un bullone. Senza pensarci un attimo, gli dà il suo. Un gesto di grande lealtà sportiva che permette agli inglesi di vincere l’oro, mentre l’Italia deve accontentarsi del bronzo.

Per il suo eccezionale esempio di fair play, il Comitato Olimpico Internazionale premia Monti con il trofeo Pierre De Coubertin, considerato la più alta onorificenza per un atleta.

L’episodio del bullone è il punto di partenza di un racconto che ripercorre i quattro anni che portano Eugenio Monti (“Rosso Volante”, come lo soprannominerà il giornalista Gianni Brera per la sua audacia e il colore dei suoi capelli) a vincere l’agognata medaglia d’oro alle Olimpiadi di Grenoble nel 1968.

Quattro anni di tenacia, cadute e speranze di un campione di grande talento che ha sempre sfidato la vita. Una storia di sport, amore, amicizia, coraggio.

Nel cast Giorgio Pasotti, Andrea Pennacchi, Denise Tantucci, Maurizio Donadoni, Stefano Scandaletti, Michela Martini, Alessandro Bressanello, Daniele De Angelis, Vittorio Hamarz Vasfi.