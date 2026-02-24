Sanremo 2026, i cantanti e gli ospiti

Al via la 76^ edizione delFestival di Sanremo, che da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026 andrà in onda in prima serata su Rai1, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K.

Sul palco del Teatro Ariston, Carlo Conti sarà affiancato per tutte le cinque serate da Laura Pausini, mentre di giorno in giorno si affiancheranno anche alcuni co-conduttori: Can Yaman, martedì; Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo Petrolo, mercoledì; Irina Shayk, giovedì; Bianca Balti, venerdì; Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, sabato.

Nella seconda e nella terza serata ci sarà anche Gianluca Gazzoli per presentare le Nuove Proposte.

Tutte le sere sono previsti collegamenti in diretta con la nave Costa Toscana e Max Pezzali che nel primo appuntamento sarà accompagnato da Olly, vincitore del Festival 2025.



Non mancheranno i super ospiti, come Tiziano Ferro e Kabir Bedi nella prima serata, Eros Ramazzotti ed Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi nella terza, Andrea Bocelli nella serata finale.

I Campioni in gara

Ecco i Campioni in gara: Arisa, Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini,Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez & Masini, Francesco Renga, Fulminacci, J-Ax,LDA e AKA7even, Leo Gassmann, Levante, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta & Colombre, Michele Bravi, Nayt, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro.

Le Nuove Proposte

Quattro sono gli artisti, selezionati attraverso Sanremo Giovani 2025 e Area Sanremo, che parteciperanno nella sezione Nuove Proposte: Angelica Bove con la canzone “Mattone”, Nicolò Filippucci con “Laguna”, il trio Blind, El Ma & Soniko con “Nei miei DM”, Mazzariello con “Manifestazione d’amore”.

Il vincitore della sezione Nuove Proposte sarà decretato nella terza serata del Festival.