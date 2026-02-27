HomeMusicaSanremo, serata delle cover - Cantanti e canzoni
MusicaTelevisione

Sanremo, serata delle cover – Cantanti e canzoni

Redazione
di Redazione
Carlo Conti e Laura Pausini

La quarta serata del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio 2026, è dedicata alle cover. I cantanti della sezione Campioni, insieme ad artisti ospiti, si esibiranno sul palco dell’Ariston con un un brano scelto dal repertorio italiano e internazionale.

Gli artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.

Ecco l’elenco dei cantanti della sezione Campioni, i titoli delle canzoni e gli artisti ospiti:

Elettra Lamborghini, Aserejé, con Las Ketchup;
Eddie Brock, Portami via, con Fabrizio Moro;
Mara Sattei, L’ultimo bacio, con Mecna;
Patty Pravo, Ti lascio una canzone, con Timofej Andrijashenko;
Levante, I maschi, con Gaia;
Malika Ayane, Mi sei scoppiato dentro il cuore, con Claudio Santamaria;
Bambole di Pezza, Occhi di gatto, con Cristina D’Avena;
Dargen D’Amico, Su di noi, con Pupo e Fabrizio Bosso;
Tommaso Paradiso, L’ultima luna, con Stadio;
Michele Bravi, Domani è un altro giorno, con Fiorella Mannoia;
Tredici Pietro, Vita, con Galeffi, Fudasca & Band;
Maria Antonietta & Colombre, Il mondo, con Brunori Sas;
Fulminacci, Parole parole, con Francesca Fagnani;
Lda & Aka 7even, Andamento lento, con Tullio De Piscopo;
Raf, The Riddle, con The Kolors;
J-Ax, E la vita, la vita, con Ligera County Fam.;
Ditonellapiaga, The Lady Is a Tramp, con TonyPitony;
Enrico Nigiotti, En e Xanax, con Alfa;
Serena Brancale, Besame Mucho, con Gregory Porter e Delia;
Sayf, Hit the Road Jack, con Alex Britti e Mario Biondi;
Francesco Renga, Ragazzo solo, ragazza sola, con Giusy Ferreri;
Arisa, Quello che le donne non dicono, con il Coro del Teatro Regio di Parma;
Samurai Jay, Baila Morena, con Belén Rodríguez e Roy Paci;
Sal Da Vinci, Cinque giorni, con Michele Zarrillo;
Fedez & Masini, Meravigliosa creatura, con Stjepan Hauser;
Ermal Meta, Golden Hour, con Dardust;
Nayt, La canzone dell’amore perduto, con Joan Thiele;
Luchè, Falco a metà, con Gianluca Grignani;
Chiello, Mi sono innamorato di te, con Saverio Cigarini;
Leo Gassmann, Era già tutto previsto, con Aiello.







MOSTRE

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”, mostra alla GAM di Milano

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”
Read more

“Le filatrici” di Luigi Bocca alla Società Economica di Chiavari

Insieme a Per tua dote, Le filatrici è forse il dipinto di ispirazione verista più noto e convincente di Luigi Bocca (Vigevano 1872 –...
Read more

A Genova una mostra dedicata a Pipein Gamba

“Nello studio di Pipein Gamba: immagini di una Genova di fine Ottocento”
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei