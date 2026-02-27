Sanremo, serata delle cover – Cantanti e canzoni

La quarta serata del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio 2026, è dedicata alle cover. I cantanti della sezione Campioni, insieme ad artisti ospiti, si esibiranno sul palco dell’Ariston con un un brano scelto dal repertorio italiano e internazionale.

Gli artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.

Ecco l’elenco dei cantanti della sezione Campioni, i titoli delle canzoni e gli artisti ospiti:

Elettra Lamborghini, Aserejé, con Las Ketchup;

Eddie Brock, Portami via, con Fabrizio Moro;

Mara Sattei, L’ultimo bacio, con Mecna;

Patty Pravo, Ti lascio una canzone, con Timofej Andrijashenko;

Levante, I maschi, con Gaia;

Malika Ayane, Mi sei scoppiato dentro il cuore, con Claudio Santamaria;

Bambole di Pezza, Occhi di gatto, con Cristina D’Avena;

Dargen D’Amico, Su di noi, con Pupo e Fabrizio Bosso;

Tommaso Paradiso, L’ultima luna, con Stadio;

Michele Bravi, Domani è un altro giorno, con Fiorella Mannoia;

Tredici Pietro, Vita, con Galeffi, Fudasca & Band;

Maria Antonietta & Colombre, Il mondo, con Brunori Sas;

Fulminacci, Parole parole, con Francesca Fagnani;

Lda & Aka 7even, Andamento lento, con Tullio De Piscopo;

Raf, The Riddle, con The Kolors;

J-Ax, E la vita, la vita, con Ligera County Fam.;

Ditonellapiaga, The Lady Is a Tramp, con TonyPitony;

Enrico Nigiotti, En e Xanax, con Alfa;

Serena Brancale, Besame Mucho, con Gregory Porter e Delia;

Sayf, Hit the Road Jack, con Alex Britti e Mario Biondi;

Francesco Renga, Ragazzo solo, ragazza sola, con Giusy Ferreri;

Arisa, Quello che le donne non dicono, con il Coro del Teatro Regio di Parma;

Samurai Jay, Baila Morena, con Belén Rodríguez e Roy Paci;

Sal Da Vinci, Cinque giorni, con Michele Zarrillo;

Fedez & Masini, Meravigliosa creatura, con Stjepan Hauser;

Ermal Meta, Golden Hour, con Dardust;

Nayt, La canzone dell’amore perduto, con Joan Thiele;

Luchè, Falco a metà, con Gianluca Grignani;

Chiello, Mi sono innamorato di te, con Saverio Cigarini;

Leo Gassmann, Era già tutto previsto, con Aiello.
















