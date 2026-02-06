“Sei mai stata sulla luna?”, film su Rai Movie

Su Rai Movie venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Paolo Genovese dal titolo “Sei mai stata sulla luna?”, una commedia romantica ambientata nelle campagne pugliesi.
Sei mai stata sulla luna? – La trama
Guia è una giovane donna che lavora tra Milano e Parigi in una prestigiosa rivista internazionale di moda.
Quando muore il padre e lei eredita la grande masseria di famiglia che si trova in Puglia, il luogo dove da bambina trascorreva le sue estati, Guia raggiunge il piccolo paese pugliese con l’intento di vendere la sua proprietà.
Al suo arrivo, però, troverà nella masseria il cugino Pino, affetto da un lieve ritardo mentale, e Renzo, un affascinante contadino vedovo, che da sempre si occupa della tenuta e che vive nella dependance.
Guia vorrebbe liberarsi al più presto della tenuta, ma…
Nel cast Raul Bova, Neri Marcorè, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Giulia Michelini, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Pietro Sermonti e Nino Frassica, Paolo Sassanelli, Simone Dell’Anna, Dino Abbrescia, Rolando Ravello, Isabella Briganti, Mia Benedetta.