HomeTelevisione"Sei mai stata sulla luna?", film su Rai Movie
Televisione

“Sei mai stata sulla luna?”, film su Rai Movie

Redazione
di Redazione
Sei mai stata sulla luna?

Su Rai Movie venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Paolo Genovese dal titolo “Sei mai stata sulla luna?”, una commedia romantica ambientata nelle campagne pugliesi.

Sei mai stata sulla luna? – La trama

Guia è una giovane donna che lavora tra Milano e Parigi in una prestigiosa rivista internazionale di moda.

Quando muore il padre e lei eredita la grande masseria di famiglia che si trova in Puglia, il luogo dove da bambina trascorreva le sue estati, Guia raggiunge il piccolo paese pugliese con l’intento di vendere la sua proprietà.

Al suo arrivo, però, troverà nella masseria il cugino Pino, affetto da un lieve ritardo mentale, e Renzo, un affascinante contadino vedovo, che da sempre si occupa della tenuta e che vive nella dependance.

Guia vorrebbe liberarsi al più presto della tenuta, ma…

Nel cast Raul Bova, Neri Marcorè, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Giulia Michelini, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Pietro Sermonti e Nino Frassica, Paolo Sassanelli, Simone Dell’Anna, Dino Abbrescia, Rolando Ravello, Isabella Briganti, Mia Benedetta.

MOSTRE

“Adorazione dei pastori” di Salvatore Castiglione

"Adorazione dei pastori" di Salvatore Castiglione
Read more

La “Natività” di Mathias Stom

Mathias Stom “Natività”
Read more

A Genova una mostra dedicata alla figura di San Giorgio

"San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova"
Read more

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”
Read more
Copertina libro
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025