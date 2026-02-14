HomeTeatro"Sogni e bisogni", la commedia di Vincenzo Salemme su Rai5
Nuovo appuntamento con il teatro di Vincenzo Salemme.
Su Rai5 sabato 14 febbraio 2026 in prima serata va in onda la commedia, da lui scritta, diretta e interpretata, “Sogni e bisogni“.

Lo spettacolo parte da un presupposto surreale: il distacco di un “attributo” dal corpo del proprio “padrone”.

La commedia è stata rappresentata per la prima volta nel 1995.

Sogni e bisogni – La trama

A Rocco la vita sembra un’enorme salita. Ha una moglie e due figli che non lo amano più.

Ha mille dubbi, mille sogni, mille piccoli bisogni, ma è in arrivo un grosso problema che lo costringerà a rivedere tutte le regole che hanno finora guidato la sua vita grigia.

In un giorno d’estate, mentre tutti sono in vacanza e lui è solo in casa, alle prese con le bollette da pagare, gli appare un signore elegante…

Nel cast, insieme a Vincenzo Salemme, Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Adele Pandolfi, Biancamaria Lelli, Luana Pantaleo.

