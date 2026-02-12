“Source Code”, film su Rai Movie – La trama

Source Code è il titolo del film di Duncan Jones in onda giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 23.25 su Rai Movie.



Nel cast Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright, Brent Skagford, Cas Anvar , Michael Arden.

Source Code – La trama

Il Capitano Colter Stevens si risveglia su un treno di pendolari senza avere la minima idea di come ci sia finito.

Seduta di fronte a lui c’è Christina, una donna che non conosce, ma che invece sembra conoscere lui.

Il Capitano Stevens cerca rifugio nel bagno e rimane sbigottito quando allo specchio vede riflesso il volto di un altro uomo e, poco dopo, nel suo portafogli scopre una carta d’identità che appartiene a un insegnante di scuola di nome Sean Fentress.

All’improvviso, una fortissima esplosione squarcia letteralmente il treno.

Quasi istantaneamente, Colter viene trasportato in un’unità di isolamento high-tech, dove una donna in uniforme, di nome Goodwin, lo obbliga a dirle tutto ciò che ha visto. Colter è coinvolto in una missione estremamente importante per identificare un attentatore che poche ore prima ha distrutto un treno e che è intenzionato a uccidere altre migliaia di persone con un’esplosione ancora più colossale nel cuore di Chicago.

Un programma top-secret, denominato ‘Source Code’, permette a Colter di assumere per breve tempo l’identità di Sean nella realtà parallela del treno di pendolari, che si dirige verso il suo tragico destino. Ogni volta che fa ritorno sul treno, Colter ha solo otto minuti a disposizione per smascherare l’identità dell’attentatore. Ma ogni volta raccoglie solo pochi stralci di prove. Più cose scopre, più si convince di poter prevenire la terribile esplosione, ma ha poco tempo a sua disposizione per riuscirci.