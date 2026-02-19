HomeTelevisioneSplendida cornice – 19 febbraio - Gli ospiti
Splendida cornice – 19 febbraio – Gli ospiti

Splendida cornice

Su Rai3, giovedì 19 febbraio 2026 in prima serata, torna Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Tanti gli ospiti del programma: l’attore Fabrizio Gifuni, protagonista della serie “Portobello”; l’attrice Ambra Angiolini, che, in omaggio a Dario Fo, si esibirà in compagnia della padrona di casa Geppi Cucciari sulle note di “Su, cantiam”; la scrittrice Barbara Alberti; il musicista Lino Patruno, che sarà protagonista di un momento musicale insieme agli ex Piccoli Cantori di Milano con la sigla di “Portobello”. In collegamento interverrà Davide Iodice, mentre da Eboli un incontro fuori dagli schemi con Varenne, il leggendario campione del trotto.

Spazio alle performance dal vivo con il coreografo Virgilio Sieni e i ballerini Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, Giulia Mureddu, Valentina Squarzoni sulle Sonate di Bach.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, la psicologa Ameya Gabriella Canovi.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

